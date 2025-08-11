Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de DRX en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de DRX.

Le prix de DRX Token (DRX) est actuellement de 0.02085762 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de DRX en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de DRX Token (DRX) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de DRX Token en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de DRX Token en USD était de $ +0.0352053536.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de DRX Token en USD était de $ +0.0275637452.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de DRX Token en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -0.27% 30 jours $ +0.0352053536 +168.79% 60 jours $ +0.0275637452 +132.15% 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de DRX Token (DRX)

Découvrez la dernière analyse de prix de DRX Token : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.02057207$ 0.02057207 $ 0.02057207 Haut 24 h $ 0.02109982$ 0.02109982 $ 0.02109982 Sommet historique $ 0.0220824$ 0.0220824 $ 0.0220824 Variation du prix (1 h) +0.92% Changement de prix (1J) -0.27% Variation du prix (7 j) +2.96%

Informations de marché pour DRX Token (DRX)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :