Tokenomics de Dubbz (DUBBZ)
Informations sur Dubbz (DUBBZ)
Dubbz is the merging of traditional and web3 gaming... a bridge and accelerator to blockchain-based gaming. Dubbz brings blockchain-based wagering to AAA titles such as Call of Duty, FIFA, Fortnite, and more. 24/7 available referees and player recordings ensure that cheating has no place on the Dubbz platform. The Dubbz web3 gaming marketplace will merge traditional AAA titles and blockchain-based games into the same platform and give blockchain games the closer to even playing field it needs to help drive adoption. Traditional gamers without exposure to Web3.0 and cryptocurrency will feel comfortable using Dubbz, there is no overwhelming interface or force feeding of web3.0 to alienate traditional gamers. Dubbz will provide a platform for game developers to list their blockchain-based games free of charge on our marketplace. The Dubbz team will work with game developers to integrate our dAPP into their game and provide monetization and exposure to their product. Players will be able to use their existing Dubbz balance in-game, eliminating the need for a player to have a separate token for each title. Sustainability is the essence of Dubbz and monetization methods will be rooted in player vs. player wagering... no token dilution or the need to constantly bring a fresh influx of players to keep the earnings valuable. The message from Dubbz to web3 game developers is simple.... “Build a good game... and Dubbz will take care of the rest.
Tokenomics et analyse de prix de Dubbz (DUBBZ)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Dubbz (DUBBZ), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Dubbz (DUBBZ) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Dubbz (DUBBZ) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DUBBZ qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DUBBZ pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DUBBZ, explorez le prix en direct du token DUBBZ !
Prévision du prix de DUBBZ
Vous voulez savoir dans quelle direction DUBBZ pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de DUBBZ combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.