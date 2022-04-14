Tokenomics de Dubcat (DUBCAT)
Informations sur Dubcat (DUBCAT)
THE CAT THAT DROPS BEATS ON THE BLOCKCHAIN
Leading this eclectic community is DJ DUBCAT, a feline with an OG degen personality who’s known for creating the ultimate virtual nightclub experience. DJ DUBCAT isn’t just any cat; he’s the charismatic leader who ensures only the real ones get in while jeets are swiftly shown the door.
DUBCAT coin launched on the SOL network, destined to become the next big phenomenon in the crypto world. This token brings DUBCAT’s electrifying legacy into the digital age, fostering a community-first ethos that pulses through every transaction.
In his legendary online events, DUBCAT leads his followers on epic digital adventures, spinning tracks that keep the energy high and the vibes immaculate. His ethos? Pure community spirit, where every holder feels like a VIP and every interaction is a chance to strengthen the bond.
To honor DUBCAT’s unwavering commitment to his community, the token is more than just a currency—it’s a ticket to exclusive events, alpha sessions, and a thriving VIP club atmosphere. Inspired by the vibrant nightlife culture and DUBCAT’s love for creating unforgettable experiences, each token holder becomes part of an elite club where the party never stops.
Join the DUBCAT revolution and step into a world where every beat, every track, and every connection matters. Welcome to the future of crypto nightlife. Welcome to DUBCAT.
Tokenomics et analyse de prix de Dubcat (DUBCAT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Dubcat (DUBCAT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Dubcat (DUBCAT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Dubcat (DUBCAT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DUBCAT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DUBCAT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DUBCAT, explorez le prix en direct du token DUBCAT !
Vous voulez savoir dans quelle direction DUBCAT pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de DUBCAT combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.