Informations sur le prix de Earth 2 Essence (ESS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.02591391 $ 0.02591391 $ 0.02591391 Bas 24 h $ 0.02827901 $ 0.02827901 $ 0.02827901 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.02591391$ 0.02591391 $ 0.02591391 Haut 24 h $ 0.02827901$ 0.02827901 $ 0.02827901 Sommet historique $ 0.144422$ 0.144422 $ 0.144422 Prix le plus bas $ 0.01043212$ 0.01043212 $ 0.01043212 Variation du prix (1 h) -0.35% Changement de prix (1J) -7.87% Variation du prix (7 j) -9.66% Variation du prix (7 j) -9.66%

Le prix en temps réel de Earth 2 Essence (ESS) est de $0.02597056. Au cours des dernières 24 heures, ESS a évolué entre un minimum de $ 0.02591391 et un maximum de $ 0.02827901, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ESS est $ 0.144422, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01043212.

En termes de performance à court terme, ESS a évolué de -0.35% au cours de la dernière heure, -7.87% sur 24 heures et de -9.66% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Earth 2 Essence (ESS)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.43M$ 9.43M $ 9.43M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 363,160,830.0402 363,160,830.0402 363,160,830.0402

La capitalisation boursière actuelle de Earth 2 Essence est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ESS est de 0.00, avec une offre totale de 363160830.0402. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.43M.