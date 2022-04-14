Tokenomics de EasyCake (MCAKE)
Informations sur EasyCake (MCAKE)
Easy Cake is a platform that has established a meaningful presence within the decentralized finance (DeFi) landscape. It caters to a broad spectrum of users by offering a wide range of DeFi services in a streamlined and accessible manner. The platform’s primary objective is to simplify DeFi, making it approachable for both newcomers and experienced investors alike. With a user-friendly interface, Easy Cake ensures that participants can navigate through various financial tools such as staking, yield farming, and liquidity provision with ease, removing many of the technical barriers that often discourage users from engaging with DeFi.
One of the standout features of Easy Cake is its commitment to transparency and community-driven development. Users are not just participants but active contributors to the evolution of the platform. Through the native token, MCAKE, users can stake their tokens to earn rewards and also take part in governance decisions that shape the project’s future direction. This model of decentralization ensures that the community remains at the heart of the project’s growth, fostering a strong relationship between the platform and its users.
Furthermore, Easy Cake focuses on offering a rewarding ecosystem through competitive yield farming opportunities and automated earning processes. By automating many of the complex tasks, Easy Cake reduces the learning curve for users, allowing them to participate without requiring extensive technical knowledge. The platform also supports liquidity provision, giving users additional ways to earn through the MCAKE token, which further enriches the DeFi experience.
Looking ahead, Easy Cake has ambitious plans to expand its offerings, with future developments aimed at integrating more advanced DeFi tools, enhancing the platform’s functionality, and forming strategic partnerships that add value to its ecosystem. Through these efforts, Easy Cake seeks to grow its user base and solidify its place as a leader in the DeFi space, offering a secure, transparent, and rewarding platform for users across all experience levels.
In essence, Easy Cake combines simplicity, transparency, and community engagement to deliver a DeFi experience that is accessible, rewarding, and forward-looking. It’s a platform built for the future, driven by the needs and preferences of its users.
Tokenomics et analyse de prix de EasyCake (MCAKE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de EasyCake (MCAKE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de EasyCake (MCAKE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de EasyCake (MCAKE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MCAKE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MCAKE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MCAKE, explorez le prix en direct du token MCAKE !
Prévision du prix de MCAKE
Vous voulez savoir dans quelle direction MCAKE pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de MCAKE combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
