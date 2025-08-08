Qu'est-ce que EaveAI (EAVE)

EaveAI is a one-of-a-kind Twitter bot designed to revolutionize how individuals interact with Crypto Twitter and its Spaces. In a market where information is both currency and product, staying updated with the latest alpha, trends, and discussions is crucial. Introducing EaveAI, an AI-powered Alpha Hunter, that 24/7 navigates through Web3 spaces to bring you pure, actionable recaps and the newest insights on the next big narrative. Whether it's trending topics, emerging technologies, or potential 100x opportunities, EaveAI ensures you're always in the loop, without the need to be everywhere at once. Designed for investors, projects, enthusiasts, and degens, EaveAI leverages Deep-Learning Artificial Intelligence to listen, understand, and share the Web3 Alpha. This enables users to stay ahead, make informed decisions, and capitalize on opportunities with an unmatched market advantage.

Ressource de EaveAI (EAVE) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de EaveAI (EAVE)

Comprendre la tokenomics de EaveAI (EAVE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token EAVE !