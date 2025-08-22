Informations sur le prix de eBlockStock (EBSO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.00754525
Haut 24 h $ 0.00776983
Sommet historique $ 0.116104
Prix le plus bas $ 0.00009994
Variation du prix (1 h) +0.00%
Changement de prix (1J) +2.47%
Variation du prix (7 j) -20.34%

Le prix en temps réel de eBlockStock (EBSO) est de $0.00776862. Au cours des dernières 24 heures, EBSO a évolué entre un minimum de $ 0.00754525 et un maximum de $ 0.00776983, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de EBSO est $ 0.116104, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00009994.

En termes de performance à court terme, EBSO a évolué de +0.00% au cours de la dernière heure, +2.47% sur 24 heures et de -20.34% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour eBlockStock (EBSO)

Capitalisation boursière $ 0.00
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 67.84K
Offre en circulation 0.00
Offre totale 8,731,894.0

La capitalisation boursière actuelle de eBlockStock est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de EBSO est de 0.00, avec une offre totale de 8731894.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 67.84K.