Tokenomics de Echo Of The Horizon (EOTH)
Echo Of The Horizon (EOTH) is an ambitious single-player and multiplayer RPG open-world game set in a captivating universe. Developed using Unreal Engine 5, EOTH aims to redefine the boundaries of immersive gaming experiences, offering players a vast and hyper-realistic world to explore, and a multichain rewards system.
Our Vision: At EOTH, our vision is to create a truly unforgettable gaming experience that seamlessly blends captivating storytelling, breathtaking visuals, and innovative gameplay. We aspire to set new standards for open-world RPGs, pushing the boundaries of technology and storytelling to captivate players and leave a lasting impression.
Technology: EOTH harnesses the cutting-edge power of Unreal Engine 5 to deliver stunning visuals, realistic physics, and lifelike character animations. @Beta Legend from @Legendary Marketing helping with Leveraging the latest advancements in AI and machine learning, we incorporate innovative features such as AI-intelligent NPC behaviors, and adaptive storytelling, ensuring a truly dynamic and personalized gameplay experience.
Blockchain Integration: EOTH embraces the potential of blockchain technology by introducing a multichain rewards system, allowing players to earn and trade in-game assets securely. This decentralized approach provides players with true ownership of their digital belongings and fosters a vibrant player-driven economy within the game.
Tokenomics et analyse de prix de Echo Of The Horizon (EOTH)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Echo Of The Horizon (EOTH), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Echo Of The Horizon (EOTH) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Echo Of The Horizon (EOTH) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens EOTH qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens EOTH pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de EOTH, explorez le prix en direct du token EOTH !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.