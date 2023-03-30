Tokenomics de EchoDEX Community Portion (ECP)
What is the project about? Decentralized Exchange
What makes your project unique? EchoDEX is a decentralized exchange platform built on the Linea network. Our platform is designed for fast and secure trading of cryptocurrencies, with the added benefit of being built on a trusted network.
History of your project. Our project launched on 30 March 2023. Since then, our project has achieved many achievements on Linea Testnet with more than 75,000 active users and more than 2 million transactions on-chain (take estimated 5% of the total transactions of Linea Testnet). Moreover, after the 3-month launching, EchoDEX has reached 135k followers on Twitter with stable interaction on Twitter.
What’s next for your project? EchoDEX will release more campaigns to attract more liquidity and TVL into our platform. Besides, we will develop Aggregators to help users have a more effective way to trade and swap with the best fee and trading cost rate.
What can your token be used for?
- Pay trading fee on our platform
- Convert to xECP to join more advance feature of our platform in the futures
- Farming
- Staking
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de EchoDEX Community Portion (ECP), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de EchoDEX Community Portion (ECP) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de EchoDEX Community Portion (ECP) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ECP qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ECP pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ECP, explorez le prix en direct du token ECP !
Prévision du prix de ECP
Vous voulez savoir dans quelle direction ECP pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de ECP combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
