Qu'est-ce que Ecochain Finance (ECT)

Ecochain Token is a decentralized deflationary token that aims to bring multiple aspects together to create stability in the ecosystem and economy. Ecochain Finance will bring prosperity to its holders. Ecochain Finance is committed to launching multiple projects in its community and ecosystem under the umbrella of Ecochain Finance, where fees and profits will be distributed amongst our holders over their lifetimes. Ecochain Finance will collect and analyze data and help environmental organizations work to reduce their negative impact of society on the ecosystem. We have multiple projects that will benefit our holders, including Dex exchange, NFT marketplace (Endangered Species, Flowers, Animals, and Plants), Staking, Ico launchpad, and Launch of sub-projects under the umbrella of Ecochain Finance to airdrop to our committed community members.

Ressource de Ecochain Finance (ECT) Site officiel

Tokenomics de Ecochain Finance (ECT)

Comprendre la tokenomics de Ecochain Finance (ECT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ECT !