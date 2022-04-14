Tokenomics de Ecorpay (ECOR)
Informations sur Ecorpay (ECOR)
Ecorpay is a next-generation cryptotoken built to make digital value transfer more intuitive, useful, and future-ready. Unlike many tokens that exist in name only, Ecorpay is designed for real interaction - moving across blockchains, powering decentralized applications, and supporting real-world utility. Its cross-chain compatibility ensures users aren’t tied to a single platform, making it easier to engage with a broader Web3 ecosystem. What sets Ecorpay apart is its purpose-driven design: the tokenomics model encourages long-term participation and rewards meaningful contribution. Users who actively support the network—whether through governance, staking, or building—play a direct role in shaping its development. Community governance is embedded at the protocol level, giving holders a real voice in key decisions and future developments. At its core, Ecorpay is built on values of transparency, accessibility, and progress. It’s not just about being part of the crypto economy—it’s about helping define where that economy is headed. In a space full of noise, Ecorpay offers clarity, connection, and a token that actually does something valuable, comparing to others.
Tokenomics et analyse de prix de Ecorpay (ECOR)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Ecorpay (ECOR), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Ecorpay (ECOR) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Ecorpay (ECOR) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ECOR qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ECOR pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ECOR, explorez le prix en direct du token ECOR !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.