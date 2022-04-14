Tokenomics de Ecoterra (ECOTERRA)
Informations sur Ecoterra (ECOTERRA)
Ecoterra is a blockchain ecosystem that was initiated on the 1st of April, in Bucharest, Romania, by a team experienced in recycling and business. It integrates several functionalities to engage individuals and businesses in actions that support climate change mitigation.
One function, the 'Recycle2Earn' (R2E) application, allows users to earn Ecoterra tokens when they recycle various materials, associating a certain amount of Ecoterra with each recyclable item. This app is a part of the ecosystem's effort to promote waste management and environmentally-conscious habits.
The ecosystem also includes a Carbon Offset Marketplace, a platform where users can use Ecoterra or other cryptocurrencies to counterbalance their carbon emissions by investing in carbon offset projects. This feature offers a direct connection between digital currencies and environmental impact mitigation.
Further, Ecoterra provides a Recycled Materials Marketplace where businesses can purchase recycled materials such as plastic, glass, and aluminum using Ecoterra or other cryptocurrencies. The aim is to support the use of recycled materials and encourage responsible consumption.
The fourth feature is the Impact Trackable Profile, a tool designed for individuals and businesses to record and display their environmentally friendly actions. This feature can help build an 'eco-portfolio', demonstrating a commitment to sustainability and potentially fostering customer loyalty.
In essence, Ecoterra is a blockchain ecosystem combining several features - the R2E app, the Carbon Offset and Recycled Materials Marketplaces, and the Impact Trackable Profile. This project, originating from Bucharest, Romania, represents an approach to align economic incentives with climate change mitigation actions, encouraging waste management, responsible consumption, and the use of recycled materials.
Tokenomics et analyse de prix de Ecoterra (ECOTERRA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Ecoterra (ECOTERRA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Ecoterra (ECOTERRA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Ecoterra (ECOTERRA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ECOTERRA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ECOTERRA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ECOTERRA, explorez le prix en direct du token ECOTERRA !
Prévision du prix de ECOTERRA
Vous voulez savoir dans quelle direction ECOTERRA pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de ECOTERRA combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.