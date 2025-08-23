En savoir plus sur EDEN

Prix de Edenlayer (EDEN)

$0.00356665
$0.00356665
+7.40%1D
Graphique du prix de Edenlayer (EDEN) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-23 09:10:18 (UTC+8)

Informations sur le prix de Edenlayer (EDEN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00311202
$ 0.00311202
Bas 24 h
$ 0.00365958
$ 0.00365958
Haut 24 h

$ 0.00311202
$ 0.00311202

$ 0.00365958
$ 0.00365958

$ 0.01103408
$ 0.01103408

$ 0.00200313
$ 0.00200313

-0.71%

+7.45%

+11.98%

+11.98%

Le prix en temps réel de Edenlayer (EDEN) est de $0.00356665. Au cours des dernières 24 heures, EDEN a évolué entre un minimum de $ 0.00311202 et un maximum de $ 0.00365958, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de EDEN est $ 0.01103408, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00200313.

En termes de performance à court terme, EDEN a évolué de -0.71% au cours de la dernière heure, +7.45% sur 24 heures et de +11.98% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Edenlayer (EDEN)

$ 1.41M
$ 1.41M

--
--

$ 3.57M
$ 3.57M

394.86M
394.86M

999,999,872.8945824
999,999,872.8945824

La capitalisation boursière actuelle de Edenlayer est de $ 1.41M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de EDEN est de 394.86M, avec une offre totale de 999999872.8945824. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.57M.

Historique du prix de Edenlayer (EDEN) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Edenlayer en USD était de $ +0.00024722.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Edenlayer en USD était de $ -0.0005535875.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Edenlayer en USD était de $ -0.0003664861.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Edenlayer en USD était de $ -0.00495779728680385.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00024722+7.45%
30 jours$ -0.0005535875-15.52%
60 jours$ -0.0003664861-10.27%
90 jours$ -0.00495779728680385-58.15%

Qu'est-ce que Edenlayer (EDEN)

Edenlayer serves as the Agentic Collaboration Layer, addressing the fragmentation and inefficiencies of the emerging Agentic Economy. Built on the Model Context Protocol (MCP), the Edenlayer protocol provides an accessible and highly customisable discovery engine that allows AI agents and applications to connect, interact and collaborate. As the native token of the protocol, $EDEN will facilitate payments for compute, services and task execution.

Combien vaut Edenlayer (EDEN) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de EDEN en USD est de 0.00356665 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de EDEN à USD ?
Le prix actuel de EDEN en USD est $ 0.00356665. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Edenlayer ?
La capitalisation boursière de EDEN est de $ 1.41M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de EDEN ?
L'offre en circulation de EDEN est de 394.86M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de EDEN ?
EDEN a atteint un prix ATH de 0.01103408 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de EDEN ?
EDEN a vu un prix ATL de 0.00200313 USD.
Quel est le volume de trading de EDEN ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour EDEN est de -- USD.
Est-ce que EDEN va augmenter cette année ?
EDEN pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de EDEN pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-23 09:10:18 (UTC+8)

