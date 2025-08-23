Informations sur le prix de Edenlayer (EDEN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00311202 $ 0.00311202 $ 0.00311202 Bas 24 h $ 0.00365958 $ 0.00365958 $ 0.00365958 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00311202$ 0.00311202 $ 0.00311202 Haut 24 h $ 0.00365958$ 0.00365958 $ 0.00365958 Sommet historique $ 0.01103408$ 0.01103408 $ 0.01103408 Prix le plus bas $ 0.00200313$ 0.00200313 $ 0.00200313 Variation du prix (1 h) -0.71% Changement de prix (1J) +7.45% Variation du prix (7 j) +11.98% Variation du prix (7 j) +11.98%

Le prix en temps réel de Edenlayer (EDEN) est de $0.00356665. Au cours des dernières 24 heures, EDEN a évolué entre un minimum de $ 0.00311202 et un maximum de $ 0.00365958, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de EDEN est $ 0.01103408, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00200313.

En termes de performance à court terme, EDEN a évolué de -0.71% au cours de la dernière heure, +7.45% sur 24 heures et de +11.98% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Edenlayer (EDEN)

Capitalisation boursière $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M Offre en circulation 394.86M 394.86M 394.86M Offre totale 999,999,872.8945824 999,999,872.8945824 999,999,872.8945824

La capitalisation boursière actuelle de Edenlayer est de $ 1.41M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de EDEN est de 394.86M, avec une offre totale de 999999872.8945824. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.57M.