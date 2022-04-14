Découvrez les informations clés sur Edenlayer (EDEN), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Edenlayer (EDEN)

Edenlayer serves as the Agentic Collaboration Layer, addressing the fragmentation and inefficiencies of the emerging Agentic Economy.

Built on the Model Context Protocol (MCP), the Edenlayer protocol provides an accessible and highly customisable discovery engine that allows AI agents and applications to connect, interact and collaborate.

As the native token of the protocol, $EDEN will facilitate payments for compute, services and task execution.

Site officiel : https://edenlayer.com Livre blanc : https://paper.edenlayer.com