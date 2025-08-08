Prix de Edge Video AI (FAST)
Le prix de Edge Video AI (FAST) est actuellement de 0.00337835 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de FAST en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de FAST en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de FAST.
Aujourd'hui, la variation du prix de Edge Video AI en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Edge Video AI en USD était de $ +0.0007764390.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Edge Video AI en USD était de $ +0.0006773112.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Edge Video AI en USD était de $ +0.000244364397299766.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+1.50%
|30 jours
|$ +0.0007764390
|+22.98%
|60 jours
|$ +0.0006773112
|+20.05%
|90 jours
|$ +0.000244364397299766
|+7.80%
Découvrez la dernière analyse de prix de Edge Video AI : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
+0.03%
+1.50%
+8.59%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
Edge Video AI integrates artificial intelligence and Web 3 technologies to revolutionize television viewing, making it interactive, shoppable, and gamified. Shoppable TV Edge Video AI's shoppable TV feature allows viewers to purchase products they see on screen using QR codes. This turns smartphones into interactive shopping tools, enhancing viewer engagement and generating immediate revenue for broadcasters and content creators. Gamified TV The platform also boosts viewer interaction with AI-generated polls and gamification. Viewers can participate in polls, earn virtual points, and track their standings on a TV-specific leaderboard. Virtual Points & $FAST Earned points can be converted into $FAST tokens or redeemed for rewards like movie rentals or discounts, fostering deeper engagement and loyalty. Active Engagement Edge Video AI transforms audience engagement by turning passive viewers into active participants. Through real-time interaction with TV programming, the platform captures valuable data on viewer preferences and behavior. This helps broadcasters and advertisers tailor content and advertisements, optimizing content delivery and commercial strategies. By shifting from passive viewing to active engagement, Edge Video AI enhances viewer satisfaction and empowers channels to maximize their potential. Positioned within the $11 billion global market for interactive media and shoppable content, Edge Video AI stands out for its ability to convert passive viewers into engaged participants, highlighting its growth and innovation potential in the evolving digital media landscape.
