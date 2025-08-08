Qu'est-ce que Edge Video AI (FAST)

Edge Video AI integrates artificial intelligence and Web 3 technologies to revolutionize television viewing, making it interactive, shoppable, and gamified. Shoppable TV Edge Video AI's shoppable TV feature allows viewers to purchase products they see on screen using QR codes. This turns smartphones into interactive shopping tools, enhancing viewer engagement and generating immediate revenue for broadcasters and content creators. Gamified TV The platform also boosts viewer interaction with AI-generated polls and gamification. Viewers can participate in polls, earn virtual points, and track their standings on a TV-specific leaderboard. Virtual Points & $FAST Earned points can be converted into $FAST tokens or redeemed for rewards like movie rentals or discounts, fostering deeper engagement and loyalty. Active Engagement Edge Video AI transforms audience engagement by turning passive viewers into active participants. Through real-time interaction with TV programming, the platform captures valuable data on viewer preferences and behavior. This helps broadcasters and advertisers tailor content and advertisements, optimizing content delivery and commercial strategies. By shifting from passive viewing to active engagement, Edge Video AI enhances viewer satisfaction and empowers channels to maximize their potential. Positioned within the $11 billion global market for interactive media and shoppable content, Edge Video AI stands out for its ability to convert passive viewers into engaged participants, highlighting its growth and innovation potential in the evolving digital media landscape.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Edge Video AI (FAST) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Edge Video AI (FAST)

Comprendre la tokenomics de Edge Video AI (FAST) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token FAST !