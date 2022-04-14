Tokenomics de Edge Video AI (FAST)
Informations sur Edge Video AI (FAST)
Edge Video AI integrates artificial intelligence and Web 3 technologies to revolutionize television viewing, making it interactive, shoppable, and gamified.
Shoppable TV Edge Video AI's shoppable TV feature allows viewers to purchase products they see on screen using QR codes. This turns smartphones into interactive shopping tools, enhancing viewer engagement and generating immediate revenue for broadcasters and content creators.
Gamified TV The platform also boosts viewer interaction with AI-generated polls and gamification. Viewers can participate in polls, earn virtual points, and track their standings on a TV-specific leaderboard.
Virtual Points & $FAST Earned points can be converted into $FAST tokens or redeemed for rewards like movie rentals or discounts, fostering deeper engagement and loyalty.
Active Engagement Edge Video AI transforms audience engagement by turning passive viewers into active participants. Through real-time interaction with TV programming, the platform captures valuable data on viewer preferences and behavior. This helps broadcasters and advertisers tailor content and advertisements, optimizing content delivery and commercial strategies.
By shifting from passive viewing to active engagement, Edge Video AI enhances viewer satisfaction and empowers channels to maximize their potential. Positioned within the $11 billion global market for interactive media and shoppable content, Edge Video AI stands out for its ability to convert passive viewers into engaged participants, highlighting its growth and innovation potential in the evolving digital media landscape.
Tokenomics et analyse de prix de Edge Video AI (FAST)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Edge Video AI (FAST), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Edge Video AI (FAST) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Edge Video AI (FAST) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens FAST qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens FAST pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de FAST, explorez le prix en direct du token FAST !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.