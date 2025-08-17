Informations sur le prix de EdgeSwap (EGS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00037518 $ 0.00037518 $ 0.00037518 Bas 24 h $ 0.00052938 $ 0.00052938 $ 0.00052938 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00037518$ 0.00037518 $ 0.00037518 Haut 24 h $ 0.00052938$ 0.00052938 $ 0.00052938 Sommet historique $ 0.251272$ 0.251272 $ 0.251272 Prix le plus bas $ 0.00025351$ 0.00025351 $ 0.00025351 Variation du prix (1 h) +0.23% Changement de prix (1J) +5.43% Variation du prix (7 j) -10.84% Variation du prix (7 j) -10.84%

Le prix en temps réel de EdgeSwap (EGS) est de $0.00052939. Au cours des dernières 24 heures, EGS a évolué entre un minimum de $ 0.00037518 et un maximum de $ 0.00052938, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de EGS est $ 0.251272, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00025351.

En termes de performance à court terme, EGS a évolué de +0.23% au cours de la dernière heure, +5.43% sur 24 heures et de -10.84% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour EdgeSwap (EGS)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 53.87K$ 53.87K $ 53.87K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 101,752,654.0 101,752,654.0 101,752,654.0

La capitalisation boursière actuelle de EdgeSwap est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de EGS est de 0.00, avec une offre totale de 101752654.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 53.87K.