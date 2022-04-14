Tokenomics de Eeyor (EEYOR)
Informations sur Eeyor (EEYOR)
What is the project about? A meme project created by the $pooh team. https://www.coingecko.com/ko/%EC%BD%94%EC%9D%B8/pooh UNISWAP FAIR launched on August 31st
What makes your project unique? We have a POOH coin community of over 8,000 people. We have listing partnerships with several CEXs, including HUOBI GATEIO MEXC BITMART LBANK.
History of your project. UNISWAP FAIR launched on August 31st
What’s next for your project? We plan to list EEYOR on all CEXs where POOH is listed. POOH & EEYOR NFT LAUNCH
What can your token be used for? POOH Coin is used in Economic World. We create a very honest and safe meme project. The FIRST meme coin with a tax for the POOH universe. $EEYOR has a 5% tax used to fuel ecosystem growth. All of the $EEYOR supply was sent to the POOH DAO, giving 100% control to $POOH holders.
Tokenomics et analyse de prix de Eeyor (EEYOR)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Eeyor (EEYOR), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Eeyor (EEYOR) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Eeyor (EEYOR) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens EEYOR qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens EEYOR pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de EEYOR, explorez le prix en direct du token EEYOR !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.