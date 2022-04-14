Tokenomics de EFK Token (EFK)
Informations sur EFK Token (EFK)
EFK platform is the bridge connecting ecology and blockchain. We aim to build an ecosystem that brings out the best of the real and virtual worlds. While supporting non-governmental organizations and their projects to protect our planet, we will also bring gamification through our gaming app, and you will be able to place your digital assets in green areas in different metaverses. You can buy unique green NFTs through our marketplace, share them with friends, breed them, and use them in metaverses. At the same time, you are supporting noble causes and making our natural world a better place.
One of our first NFT collections is unique kapok trees. You will be able to plant a 3D version of your tree in the metaverse while we will also plant real trees in nature. Future collections will also include animals, which we will again help outside of the metaverse.
Join our community and help us create one world that makes sense.
Tokenomics et analyse de prix de EFK Token (EFK)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de EFK Token (EFK), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de EFK Token (EFK) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de EFK Token (EFK) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens EFK qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens EFK pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de EFK, explorez le prix en direct du token EFK !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.