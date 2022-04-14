Tokenomics de EG Token (EG)
Informations sur EG Token (EG)
EG is a community-owned token at the heart of a powerful ecosystem. From enterprise integration to real-world giving, EG is at the forefront of meaningful social impact with crypto. EG is a blockchain tech startup founded in 2021, with the express goal of unlocking social impact through innovative incentives and powerful products. First launched under the rallying cry “Elongate”, the first version of the EG token exceeded $1M market cap in 24 hours and $600M market cap in 5 weeks. Dedicated to leveraging virality and current trends to make social impact fun and exciting, the community has donated over $3.7M to worthy causes and partnered with major brands. Rebranded for 2023 investors, EG is committed to finding the good in crypto and doing good with it. EG Token is at the heart of an Exosystem which fuels a number of products. See our ecosystem here - https://egtoken.io/ecosystem
Tokenomics et analyse de prix de EG Token (EG)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de EG Token (EG), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de EG Token (EG) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de EG Token (EG) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens EG qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens EG pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de EG, explorez le prix en direct du token EG !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.