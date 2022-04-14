Découvrez les informations clés sur EGAZ (EGAZ), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur EGAZ (EGAZ)

What is Egaz (EGAZ)? EGAZ is the base currency of Etica blockchain. Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property.

EGAZ is the cypto-currency that is used for:

Fees for processing transactions.

Reward EGAZ miners that support Etica blockchain.

Store of value: EGAZ supply will be limited by a tail emission and it can become a store of value

Site officiel : https://www.eticaprotocol.org/ Livre blanc : https://www.eticaprotocol.org/viewwhitepaper