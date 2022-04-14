Tokenomics de EGG ETH (EGG)
Informations sur EGG ETH (EGG)
$EGG represents a unique blend of digital currency innovation and social responsibility, standing at the intersection of cryptocurrency and animal welfare.
As a meme coin with a mission, $EGG offers investors and enthusiasts alike the opportunity to be part of a growing community that leverages the power of blockchain for a cause that extends beyond the digital world. By participating in the $EGG ecosystem, members not only engage in the dynamic and often humorous world of meme-based cryptocurrencies but also contribute to initiatives aimed at improving the lives of chickens.
Through partnerships, awareness campaigns, and a portion of transaction fees dedicated to animal welfare projects, $EGG is pioneering a path where financial investment meets compassionate action. Whether you're drawn to the potential for growth in the meme coin market or motivated by the chance to make a difference, $EGG provides a platform where your crypto journey can contribute to positive change, making it an appealing choice for socially conscious investors seeking to blend their interest in cryptocurrency with their values.
Tokenomics et analyse de prix de EGG ETH (EGG)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de EGG ETH (EGG), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de EGG ETH (EGG) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de EGG ETH (EGG) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens EGG qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens EGG pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de EGG, explorez le prix en direct du token EGG !
Prévision du prix de EGG
Vous voulez savoir dans quelle direction EGG pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de EGG combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.