Tokenomics de Egg N Partners (EGGT)
Informations sur Egg N Partners (EGGT)
EGGT is the first token used to trade NFTs that maximize scarcity value by converting real items used in movies into NFTs on metaverse market EGGVERSE. EGGVERSE developer XNOTI has operated over 30 web and app discount movie reservation O2O platforms for the past 10 years, accumulating over 2 million members and 3,000 sellers.
EGGVERSE's contents are developed and supplied by Next World, a film production and investment company with over a dozen top actors including Song Joong-ki and So Ji-sub. EGG's ecosystem also includes EGGTFi to secure token liquidity, EGGTware for developers, and EGGTfriends for partners.
Tokenomics et analyse de prix de Egg N Partners (EGGT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Egg N Partners (EGGT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Egg N Partners (EGGT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Egg N Partners (EGGT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens EGGT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens EGGT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de EGGT, explorez le prix en direct du token EGGT !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.