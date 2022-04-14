Découvrez les informations clés sur Eigenpie mstETH (MSTETH), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Eigenpie mstETH (MSTETH)

Eigenpie is the first isolated liquid restaking platform for ETH LSTs, leveraging the infrastructure of EigenLayer and allowing LST holders to earn more.

As a SubDAO created within the Magpie ecosystem, Eigenpie contributes to EigenLayer by enabling a process known as liquid restaking.

Site officiel : https://www.eigenlayer.magpiexyz.io/restake