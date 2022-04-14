Tokenomics de EIOB (EIOB)
EIOB aims to create a transparent, secure, and sustainable digital economy using blockchain, AI, and ICT technologies. The project's primary objective is to revolutionize finance and asset management by providing users with opportunities for new value creation while addressing key challenges in the blockchain industry. These challenges include high energy consumption, lack of transparency in supply chains, and the absence of a sustainable ecosystem. EIOB tackles these issues by employing a Proof of Authority (PoA) consensus method, promoting ESG (Environmental, Social, and Governance) principles, and aligning its ecosystem with the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs). Ultimately, EIOB seeks to foster a decentralized and inclusive global economy, ensuring equitable access to financial services.
Tokenomics de EIOB (EIOB) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de EIOB (EIOB) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens EIOB qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens EIOB pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de EIOB, explorez le prix en direct du token EIOB !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.