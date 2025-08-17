Informations sur le prix de El Wiwi (WIWI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 Bas 24 h $ 0 Haut 24 h Sommet historique $ 0.00122379 Prix le plus bas $ 0.00001111 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) 0.00%

Le prix en temps réel de El Wiwi (WIWI) est de $0.00001743. Au cours des dernières 24 heures, WIWI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WIWI est $ 0.00122379, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001111.

En termes de performance à court terme, WIWI a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour El Wiwi (WIWI)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 17.43K Offre en circulation 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de El Wiwi est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WIWI est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 17.43K.