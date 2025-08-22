Qu'est-ce que Elaria (ELR)

Elaria (ELR) is a blockchain-powered gaming project that brings a rich, immersive fantasy world to life through strategic gameplay and token-driven mechanics. Inspired by the lore of classic trading card games, Elaria introduces players to the mystical realm of Mytherra, where powerful sorcerers known as Planescallers compete to restore balance to the shattered magic of the universe. The project begins with a Telegram mini-app puzzle game, where players must solve magic-infused puzzles to gather mana, unlock spells, and strengthen their abilities. This acts as an entry point into the Elaria ecosystem, setting the stage for the eventual development of a full-scale strategic card battle game. By integrating blockchain technology and the ELR token, players gain real ownership of in-game assets and participate in a player-driven economy. Elaria aims to revolutionize digital gaming by offering a decentralized experience where strategy, skill, and ownership are at the forefront.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Elaria (ELR) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de Elaria (USD)

Combien vaudra Elaria (ELR) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Elaria (ELR) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Elaria.

Consultez la prévision de prix de Elaria maintenant !

ELR en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Elaria (ELR)

Comprendre la tokenomics de Elaria (ELR) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ELR !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Elaria (ELR) Combien vaut Elaria (ELR) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de ELR en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de ELR à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de ELR en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Elaria ? La capitalisation boursière de ELR est de $ 35.01 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de ELR ? L'offre en circulation de ELR est de 100.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de ELR ? ELR a atteint un prix ATH de 0.02227456 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de ELR ? ELR a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de ELR ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour ELR est de -- USD . Est-ce que ELR va augmenter cette année ? ELR pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de ELR pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Elaria (ELR)