Prix de Eldarune (ELDA)
--
--
0.00%
0.00%
Le prix en temps réel de Eldarune (ELDA) est de $0.00039607. Au cours des dernières 24 heures, ELDA a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ELDA est $ 0.059561, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00031533.
En termes de performance à court terme, ELDA a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de Eldarune est de $ 102.96K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ELDA est de 259.94M, avec une offre totale de 590459238.8862319. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 233.87K.
Aujourd'hui, la variation du prix de Eldarune en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Eldarune en USD était de $ +0.0000000725.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Eldarune en USD était de $ -0.0000803534.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Eldarune en USD était de $ -0.0003926420657415304.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|--
|30 jours
|$ +0.0000000725
|+0.02%
|60 jours
|$ -0.0000803534
|-20.28%
|90 jours
|$ -0.0003926420657415304
|-49.78%
What is the project about? Eldarune is an AI-Powered medieval RPG based on a storyline with 4K graphics, PvP, and PVE modes. While playing Eldarune you will travel 21 islands, fight in the hundreds of dungeons, and defeat the strongest monsters in the Elymnias world with your clan or alone. Eldarune has four different game modes; every mode offers a different gameplay experience with various game mechanics. To be successful, for every game mode, players and clans need to develop different strategies in battle. What makes your project unique? Eldarune offers a unique and personalized gaming experience that is revolutionized by AI integration by adapting players' play styles and behavior and Eldarune creates a dynamic, ever-changing gaming world that keeps players engaged and entertained. History of your project. Eldarune Head of Game, Tarik has been developing the project since 2016. It started as a hobby project, releasing the game's story mode on Steam as early access in 2019. With the current Eldarune team for over 2 years, blockchain integrations, the addition of new PvE mods and PvP mods have been added. It upped the game graphics to 4K and made it playable on PC and Mobile. What’s next for your project? IGO on May Cex listing on May Mainnet Game on PC Release in June. Testnet Game on Mobile in June Mainnet Game on Mobile in July What can your token be used for? $ELDA Token Utilities: Farming and Staking Token Burn Mechanics, 10% off every Character/Item Chest NFT Sale, 20% of Alec NFT Sales will be burned Players will be able to purchase NFTs with ELDA Token Players will Rent their NFTs to other players with ELDA Token Players will craft their gears to get better and different genre gears Players will be able to Purchase Arena Tickets to Attend Weekly, Monthly, and Season based Tournaments Players will be able to purchase in-game experiences and drop rate boosts with ELDA Token Players will be able to upgrade their NFTs with ELDA
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Combien vaudra Eldarune (ELDA) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Eldarune (ELDA) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Eldarune.
Consultez la prévision de prix de Eldarune maintenant !
Comprendre la tokenomics de Eldarune (ELDA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ELDA !
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|09-02 19:30:00
|Mises à jour de l'industrie
La TVL DeFi du réseau Linea atteint un All-time High (ATH), augmentant de 60,30% au cours de la semaine dernière
|09-01 20:12:00
|Mises à jour de l'industrie
Données : L'intérêt ouvert des Contrats à Terme WLFI Global dépasse 900 millions $
|09-01 17:35:00
|Mises à jour de l'industrie
Le marché des cryptos connaît un déclin généralisé à la veille du listing de WLFI, la capitalisation totale du marché chute à 3,8 billions de dollars
|09-01 16:14:00
|Mises à jour de l'industrie
Les ETF Spot Ethereum américains enregistrent des afflux de 3,87 milliards de dollars en août
|09-01 12:12:00
|Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies chute à 3,825 billions de dollars, valeur de pourcentage de baisse en 24h 1,5%
|09-01 09:42:00
|Données économiques
La probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base par la Réserve fédérale en septembre est de 87,4%
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.