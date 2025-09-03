Qu'est-ce que Eldarune (ELDA)

What is the project about? Eldarune is an AI-Powered medieval RPG based on a storyline with 4K graphics, PvP, and PVE modes. While playing Eldarune you will travel 21 islands, fight in the hundreds of dungeons, and defeat the strongest monsters in the Elymnias world with your clan or alone. Eldarune has four different game modes; every mode offers a different gameplay experience with various game mechanics. To be successful, for every game mode, players and clans need to develop different strategies in battle. What makes your project unique? Eldarune offers a unique and personalized gaming experience that is revolutionized by AI integration by adapting players' play styles and behavior and Eldarune creates a dynamic, ever-changing gaming world that keeps players engaged and entertained. History of your project. Eldarune Head of Game, Tarik has been developing the project since 2016. It started as a hobby project, releasing the game's story mode on Steam as early access in 2019. With the current Eldarune team for over 2 years, blockchain integrations, the addition of new PvE mods and PvP mods have been added. It upped the game graphics to 4K and made it playable on PC and Mobile. What’s next for your project? IGO on May Cex listing on May Mainnet Game on PC Release in June. Testnet Game on Mobile in June Mainnet Game on Mobile in July What can your token be used for? $ELDA Token Utilities: Farming and Staking Token Burn Mechanics, 10% off every Character/Item Chest NFT Sale, 20% of Alec NFT Sales will be burned Players will be able to purchase NFTs with ELDA Token Players will Rent their NFTs to other players with ELDA Token Players will craft their gears to get better and different genre gears Players will be able to Purchase Arena Tickets to Attend Weekly, Monthly, and Season based Tournaments Players will be able to purchase in-game experiences and drop rate boosts with ELDA Token Players will be able to upgrade their NFTs with ELDA

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Eldarune (ELDA) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de Eldarune (USD)

Combien vaudra Eldarune (ELDA) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Eldarune (ELDA) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Eldarune.

Consultez la prévision de prix de Eldarune maintenant !

ELDA en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Eldarune (ELDA)

Comprendre la tokenomics de Eldarune (ELDA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ELDA !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Eldarune (ELDA) Combien vaut Eldarune (ELDA) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de ELDA en USD est de 0.00039607 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de ELDA à USD ? $ 0.00039607 . Consultez le Le prix actuel de ELDA en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Eldarune ? La capitalisation boursière de ELDA est de $ 102.96K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de ELDA ? L'offre en circulation de ELDA est de 259.94M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de ELDA ? ELDA a atteint un prix ATH de 0.059561 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de ELDA ? ELDA a vu un prix ATL de 0.00031533 USD . Quel est le volume de trading de ELDA ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour ELDA est de -- USD . Est-ce que ELDA va augmenter cette année ? ELDA pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de ELDA pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Eldarune (ELDA)