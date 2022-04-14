Tokenomics de Eldarune (ELDA)
Informations sur Eldarune (ELDA)
What is the project about?
Eldarune is an AI-Powered medieval RPG based on a storyline with 4K graphics, PvP, and PVE modes. While playing Eldarune you will travel 21 islands, fight in the hundreds of dungeons, and defeat the strongest monsters in the Elymnias world with your clan or alone. Eldarune has four different game modes; every mode offers a different gameplay experience with various game mechanics. To be successful, for every game mode, players and clans need to develop different strategies in battle.
What makes your project unique?
Eldarune offers a unique and personalized gaming experience that is revolutionized by AI integration by adapting players' play styles and behavior and Eldarune creates a dynamic, ever-changing gaming world that keeps players engaged and entertained.
History of your project.
Eldarune Head of Game, Tarik has been developing the project since 2016. It started as a hobby project, releasing the game's story mode on Steam as early access in 2019.
With the current Eldarune team for over 2 years, blockchain integrations, the addition of new PvE mods and PvP mods have been added. It upped the game graphics to 4K and made it playable on PC and Mobile.
What’s next for your project?
IGO on May Cex listing on May Mainnet Game on PC Release in June. Testnet Game on Mobile in June Mainnet Game on Mobile in July
What can your token be used for?
$ELDA Token Utilities: Farming and Staking Token Burn Mechanics, 10% off every Character/Item Chest NFT Sale, 20% of Alec NFT Sales will be burned Players will be able to purchase NFTs with ELDA Token Players will Rent their NFTs to other players with ELDA Token Players will craft their gears to get better and different genre gears Players will be able to Purchase Arena Tickets to Attend Weekly, Monthly, and Season based Tournaments Players will be able to purchase in-game experiences and drop rate boosts with ELDA Token Players will be able to upgrade their NFTs with ELDA
Tokenomics et analyse de prix de Eldarune (ELDA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Eldarune (ELDA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Eldarune (ELDA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Eldarune (ELDA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ELDA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ELDA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ELDA, explorez le prix en direct du token ELDA !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.