Qu'est-ce que Electric Cash (ELCASH)

Electric Cash is a payment protocol designed to be accessible and lightweight, with a focus on reducing transaction fees. Fast and free transactions on a secure and decentralized network make ELCASH ideal for everyday payments. Why Electric Cash? * Cash-like - A medium of exchange to facilitate everyday payments. * Improved transactions - Fast and free transactions secured by the Proof-of-Work consensus and the second layer of blockchain. * Community influence - Community-driven governance system on a decentralized network. Electric Cash launched its mainnet on 20 December 2020 as a POW coin. Feel free to check all the updated data at https://explorer.electriccash.global/

Ressource de Electric Cash (ELCASH) Site officiel

Tokenomics de Electric Cash (ELCASH)

Comprendre la tokenomics de Electric Cash (ELCASH) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ELCASH !