Découvrez les informations clés sur Electric Cash (ELCASH), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Electric Cash (ELCASH)

Electric Cash is a payment protocol designed to be accessible and lightweight, with a focus on reducing transaction fees. Fast and free transactions on a secure and decentralized network make ELCASH ideal for everyday payments.

Why Electric Cash?

Cash-like - A medium of exchange to facilitate everyday payments.

Improved transactions - Fast and free transactions secured by the Proof-of-Work consensus and the second layer of blockchain.

Community influence - Community-driven governance system on a decentralized network.

Electric Cash launched its mainnet on 20 December 2020 as a POW coin. Feel free to check all the updated data at https://explorer.electriccash.global/

Site officiel : https://electriccash.global/