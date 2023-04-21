Tokenomics de Element (ELMT)
Informations sur Element (ELMT)
ELMT - The ELMT Token is the ERC-20 of the bridged digital rewards from the Element Blockchain, which is using blockchain based technologies to fight destructive mining practices globally.
Whereas some tokens are created from ICOs, or Initial Coin Offerings, the ELMT Token is minted on and by the Element Blockchain as a digital reward for node owners who own and host node licenses that power the blockchain. The ELMT Token is an ERC-20 Token that has been bridged over to the Ethereum Network from the Native Element Blockchain.
The Element Blockchain is managed by the community of node owners and governed by the Element Distributed Governance Framework (DGF) Charter that was voted in and approved by node owners. Element United, the company, neither promotes the token nor handles its listing on exchanges and does not create liquidity. The company remains focused on building blockchain-based products and services. The company operates independently from the Blockchain, aiming to navigate the intricate regulatory landscape with complete transparency and compliance.
Element United is a company working to fight destructive mining practices worldwide with the use of blockchain technologies. This is done in a variety of ways including partnering with mines to create alternate revenue, creating blockchain-based products such as NFTs and interactive gaming, mining certification programs that encourage environmental stewardship and tokenized carbon offset programs.
Project Launch Date: 04/21/23 – First Bridge of Token
Country of Origin: The majority of the dev team and headquarters is in the United States. Sales team/business developer in Jakarta, Indonesia. Node Owners globally including some mines in Tanzania.
Media Coverage: https://coinstore-support.zendesk.com/hc/en-us/articles/24500483280409-Coinstore-Lists-ELMT-USDT-Trading-Pair
https://www.pollutiononline.com/doc/element-united-pioneering-global-decarbonization-efforts-0001
https://apnews.com/press-release/ein-
Tokenomics et analyse de prix de Element (ELMT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Element (ELMT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Element (ELMT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Element (ELMT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ELMT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ELMT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ELMT, explorez le prix en direct du token ELMT !
Prévision du prix de ELMT
Vous voulez savoir dans quelle direction ELMT pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de ELMT combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.