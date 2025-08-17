Informations sur le prix de Elosys (ELO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.00092046
Haut 24 h $ 0.00093878
Sommet historique $ 0.319753
Prix le plus bas $ 0.00075301
Variation du prix (1 h) --
Changement de prix (1J) +1.37%
Variation du prix (7 j) +10.99%

Le prix en temps réel de Elosys (ELO) est de $0.0009371. Au cours des dernières 24 heures, ELO a évolué entre un minimum de $ 0.00092046 et un maximum de $ 0.00093878, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ELO est $ 0.319753, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00075301.

En termes de performance à court terme, ELO a évolué de -- au cours de la dernière heure, +1.37% sur 24 heures et de +10.99% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Elosys (ELO)

Capitalisation boursière $ 0.00
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 36.08K
Offre en circulation 0.00
Offre totale 38,500,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Elosys est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ELO est de 0.00, avec une offre totale de 38500000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 36.08K.