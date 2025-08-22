Informations sur le prix de Elys (ELYS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.050132 $ 0.050132 $ 0.050132 Bas 24 h $ 0.053989 $ 0.053989 $ 0.053989 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.050132$ 0.050132 $ 0.050132 Haut 24 h $ 0.053989$ 0.053989 $ 0.053989 Sommet historique $ 0.741375$ 0.741375 $ 0.741375 Prix le plus bas $ 0.03989343$ 0.03989343 $ 0.03989343 Variation du prix (1 h) -1.70% Changement de prix (1J) -4.19% Variation du prix (7 j) -6.18% Variation du prix (7 j) -6.18%

Le prix en temps réel de Elys (ELYS) est de $0.050164. Au cours des dernières 24 heures, ELYS a évolué entre un minimum de $ 0.050132 et un maximum de $ 0.053989, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ELYS est $ 0.741375, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.03989343.

En termes de performance à court terme, ELYS a évolué de -1.70% au cours de la dernière heure, -4.19% sur 24 heures et de -6.18% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Elys (ELYS)

Capitalisation boursière $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.71M$ 7.71M $ 7.71M Offre en circulation 51.68M 51.68M 51.68M Offre totale 153,623,509.41086 153,623,509.41086 153,623,509.41086

La capitalisation boursière actuelle de Elys est de $ 2.59M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ELYS est de 51.68M, avec une offre totale de 153623509.41086. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.71M.