Découvrez les informations clés sur Elys (ELYS), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Elys (ELYS)

Elys Network brings the entire crypto market together through its revolutionary self-custody universal liquidity design, while rewarding users in USDC. Trade any crypto crypto on any chain, from any device, instantly. Elys transforms the fragmented Web3 landscape into a cohesive and efficient ecosystem, accessed from a single wallet.

Elys Network's Proof-of-Stake Network brings a suite of Defi products and features fueled by Wallet and Chain Abstraction. It empowers both novice and pro users to easily manage their assets across different chains: swap, simple/liquid staking, liquidity provision (with or without leverage), perpetual trading, and more.

Site officiel : https://app.elys.network Livre blanc : https://docsend.com/view/i6gn5yd6xncm3p2g/d/gjwn5uxkury62wiv