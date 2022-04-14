Découvrez les informations clés sur ElysiumG (LCMG), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur ElysiumG (LCMG)

The GHB company operates a virtual business platform system based on Ethereum-based blockchain, which can control various functions of the platform, including powerful multi-functional E-Wallets and cryptocurrency-related product users.

The platform provides innovative business services through various platforms and creates an ecosystem of continuous platform value chain. It also improves the functionality of multi-wallet and supports and manages Coin Elysium-G, a value vehicle within the platform ecosystem, and Token (LCT), a payment method.

Site officiel : https://coins.ghbassets.com/