The GHB company operates a virtual business platform system based on Ethereum-based blockchain, which can control various functions of the platform, including powerful multi-functional E-Wallets and cryptocurrency-related product users.
The platform provides innovative business services through various platforms and creates an ecosystem of continuous platform value chain. It also improves the functionality of multi-wallet and supports and manages Coin Elysium-G, a value vehicle within the platform ecosystem, and Token (LCT), a payment method.
Tokenomics et analyse de prix de ElysiumG (LCMG)
Tokenomics de ElysiumG (LCMG) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de ElysiumG (LCMG) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens LCMG qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens LCMG pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.