Qu'est-ce que EMDX (EMDX)

EMDX is a decentralized derivatives protocol focused on real-world and emerging market assets, partnering with TradFi operators to enhance access to assets and risk-hedging tools. $EMDX is used for: - Governance rights - Staking rewards - Trading rewards - Trading fee discounts - EMDX Subnet fees payments - Access to community events and initiatives EMDX Traction: - Raised $1.5 million in funding to date - Launched on Avalanche Testnet on December 19th, 2021 - Community Testnet Airdrop for early users - Launched on Avalanche mainnet on June 20th, 2022 - Listing of AVAX/USDC, BTC/USDC, and ETH/ USDC perpetuals on sAVAX exchange in August 2022 - Launched first-ever USDC/Argentinian Peso perpetual swap in September 2022 - $1–2 million in daily transaction volume - Clients include 20+ major broker-dealers, MM & crypto funds worldwide - 55,000+ member Discord community - Launched $EMDX token on mainnet on May 30th, 2023 About the team: The EMDX team has over 25 years of combined expertise in crypto law, blockchain development, and digital marketing in Argentina, with an extensive network in the LatAm financial sector. EMDX's long-term goal is to establish itself as the preferred whitelabel DeFi solution for institutional and private investors, offering a reliable, cost-effective, and user-friendly platform to trade emerging market assets.

Ressource de EMDX (EMDX) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de EMDX (EMDX)

Comprendre la tokenomics de EMDX (EMDX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token EMDX !