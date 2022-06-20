Tokenomics de EMDX (EMDX)
EMDX is a decentralized derivatives protocol focused on real-world and emerging market assets, partnering with TradFi operators to enhance access to assets and risk-hedging tools.
$EMDX is used for:
- Governance rights
- Staking rewards
- Trading rewards
- Trading fee discounts
- EMDX Subnet fees payments
- Access to community events and initiatives
EMDX Traction:
- Raised $1.5 million in funding to date
- Launched on Avalanche Testnet on December 19th, 2021
- Community Testnet Airdrop for early users
- Launched on Avalanche mainnet on June 20th, 2022
- Listing of AVAX/USDC, BTC/USDC, and ETH/ USDC perpetuals on sAVAX exchange in August 2022
- Launched first-ever USDC/Argentinian Peso perpetual swap in September 2022
- $1–2 million in daily transaction volume
- Clients include 20+ major broker-dealers, MM & crypto funds worldwide
- 55,000+ member Discord community
- Launched $EMDX token on mainnet on May 30th, 2023
About the team: The EMDX team has over 25 years of combined expertise in crypto law, blockchain development, and digital marketing in Argentina, with an extensive network in the LatAm financial sector. EMDX's long-term goal is to establish itself as the preferred whitelabel DeFi solution for institutional and private investors, offering a reliable, cost-effective, and user-friendly platform to trade emerging market assets.
Tokenomics et analyse de prix de EMDX (EMDX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de EMDX (EMDX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de EMDX (EMDX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de EMDX (EMDX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens EMDX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens EMDX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de EMDX, explorez le prix en direct du token EMDX !
Prévision du prix de EMDX
Vous voulez savoir dans quelle direction EMDX pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de EMDX combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
