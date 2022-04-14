Tokenomics de Empire (EMPIRE)
Informations sur Empire (EMPIRE)
Built as a super token, Empire is the first token to merge innovative real world value generating use cases with the crypto world.
With the first application being an NFT Smart Platform, Empire is introducing previously unheard of revenue streams in the NFT space, starting with the capability to license NFTs to publishers, thereby allowing NFT owners to generate revenue. Endless applications are to follow, from integration with real life businesses such as ride hailing apps, to paying discounted prices for services such as airline tickets or accommodation bookings using our own search engine.
Tokenomics et analyse de prix de Empire (EMPIRE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Empire (EMPIRE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Empire (EMPIRE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Empire (EMPIRE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens EMPIRE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens EMPIRE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de EMPIRE, explorez le prix en direct du token EMPIRE !
Prévision du prix de EMPIRE
Vous voulez savoir dans quelle direction EMPIRE pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de EMPIRE combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.