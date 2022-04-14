Tokenomics de Encoins (ENCS)
Informations sur Encoins (ENCS)
What is the project about?
ENCOINS is a privacy protocol on Cardano. Users can create NFTs (a.k.a. encoins) with secret redeeming values. These NFTs store their redemption values in an encrypted format, thus enhancing user privacy. ENCOINS conceals the amount of ADA in your wallet when you transact with other users and dapps. The users you interact with also enjoy a boost to their privacy, too. Ledger Mode enables sending and receiving payments in encoins using the ENCOINS Ledger script. It gives the recipient privacy provided they do not withdraw it (i.e. if they also make Ledger Mode payments with these coins).
What makes your project unique?
ENCS is the only Privacy Protocol on Cardano. More information on this link https://docs.encoins.io/links/our-resources
History of your project.
We have already delivered ENCOINS v1 (now on the testnet). ENCOINS v1 was the goal of our previous Project Catalyst proposal back in Fund6. Though we initially underestimated the realistic deadlines for that project, we over-delivered in terms of what was promised, not only building a private transaction protocol but also creating reusable open-source.
What’s next for your project?
Encois V2 will allow users to make private transactions not only in ADA but also in all Cardano Native Assets. Cardano Private Smart Contracts coming to Cardano.
What can your token be used for?
For running validator nodes on the network via staking ENCS tokens.
Used for governance votes to determine how network resources are allocated.
Tokenomics et analyse de prix de Encoins (ENCS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Encoins (ENCS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Encoins (ENCS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Encoins (ENCS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ENCS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ENCS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ENCS, explorez le prix en direct du token ENCS !
Prévision du prix de ENCS
Vous voulez savoir dans quelle direction ENCS pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de ENCS combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.