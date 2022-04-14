Tokenomics de Enrex (ENRX)
Informations sur Enrex (ENRX)
Enrex will enable:
• Investing in a growing environmental market. • Offsetting your CO2 emissions directly by way of balancing them from one cryptocurrency for other cryptocurrencies and for real world use cases. • Trading mandatory carbon offsets and renewable energy certificates directly with cryptocurrency.
Enrex is for:
• Launching sustainable and CO2 neutral ICO/IEO/IDO on any blockchain. • Making any cryptocurrency transactions and mining, NFT, CO2 neutral or based on renewable energy. • Track transactions and cryptocurrencies for sustainability.
By Elon Musk's account, climate concerns disqualify Tesla from accepting Bitcoin.
Tesla CEO Elon Musk said the company will resume bitcoin transactions once it confirms there is a reasonable clean energy usage by miners.
Bitcoin cryptocurrency consumes more electricity than the entire annual energy consumption of the Netherlands, Cambridge University researchers state. In renewable energy certificates and CO2 allowances directly from crypto.
Enrex provides five application products that lets its users navigate the inner working of the Enrex ecosystem.
Those applications are:
Enrex Exchange - the secondary market for government-mandated renewable energy certificates and CO2 allowances directly via a $ENRX token;
Enrex DEX v2 - users will be able to track all offsets on the blockchain, and it will be available to be accessed and checked by anyone within the ecosystem;
Enrex Offsetting - Enrex decentralized application (dapp) will let you cancel/use your certificates and allowances by entering comments to provide the cancellation amount and the cancellation object (CO2 allowances or renewable energy certificates). For crypto transactions/ smart contracts / ICO/IEO/IDO/mining;
Tracking Offsets on the Blockchain - users will be able to track all offsets on the blockchain, and it will be available to be accessed and checked by anyone within the ecosystem;
Enrex Environmental API - will enable decentralized and
Tokenomics et analyse de prix de Enrex (ENRX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Enrex (ENRX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Enrex (ENRX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Enrex (ENRX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ENRX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ENRX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ENRX, explorez le prix en direct du token ENRX !
Prévision du prix de ENRX
Vous voulez savoir dans quelle direction ENRX pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de ENRX combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
