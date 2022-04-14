Tokenomics de EQ9 (EQ9)
Informations sur EQ9 (EQ9)
EQ9 is a next-generation financial platform transforming the foreign exchange (FX) landscape with its powerful and intuitive application. Designed to eliminate the high costs and inefficiencies of traditional FX services, EQ9 allows users to send, receive, and manage multiple currencies seamlessly, all while benefiting from real-time rates and transparent, low fees.
The EQ9 token is central to our platform’s future, transitioning into the native gas and validator token of our proprietary chain. This shift will drastically reduce transaction costs and enhance processing speeds, ensuring faster, cheaper, and more secure international transfers. Our platform is built to serve both retail and business clients, enabling effortless global transactions with unmatched efficiency and reliability.
With EQ9, users can trust that they have full control over their finances, enjoying a streamlined and secure experience tailored for the modern global economy.
Tokenomics et analyse de prix de EQ9 (EQ9)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de EQ9 (EQ9), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de EQ9 (EQ9) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de EQ9 (EQ9) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens EQ9 qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens EQ9 pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
