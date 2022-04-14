Tokenomics de eS1M (ES1M)
eS1M is an innovative project providing electronic SIM (eSIM) services leveraging blockchain technology. Each eS1M eSIM number is specifically integrated with the user’s crypto wallet, enabling seamless transactions, including purchasing internet services and conducting on-chain crypto transactions. Additionally, the service supports convenient payments using Ethereum (ETH). To maintain exclusivity and enhance value for its community, eS1M mandates that the ESIM services are exclusively available to eS1M token holders. This policy aims to foster a closed, exclusive ecosystem that encourages loyalty and provides additional benefits to investors and eS1M token owners.
Tokenomics de eS1M (ES1M) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de eS1M (ES1M) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ES1M qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ES1M pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ES1M, explorez le prix en direct du token ES1M !
