Informations sur le prix de ETHAX (ETHAX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0066605 $ 0.0066605 $ 0.0066605 Bas 24 h $ 0.00680354 $ 0.00680354 $ 0.00680354 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0066605$ 0.0066605 $ 0.0066605 Haut 24 h $ 0.00680354$ 0.00680354 $ 0.00680354 Sommet historique $ 0.197685$ 0.197685 $ 0.197685 Prix le plus bas $ 0.00030056$ 0.00030056 $ 0.00030056 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -1.48% Variation du prix (7 j) +169.15% Variation du prix (7 j) +169.15%

Le prix en temps réel de ETHAX (ETHAX) est de $0.00668355. Au cours des dernières 24 heures, ETHAX a évolué entre un minimum de $ 0.0066605 et un maximum de $ 0.00680354, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ETHAX est $ 0.197685, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00030056.

En termes de performance à court terme, ETHAX a évolué de -- au cours de la dernière heure, -1.48% sur 24 heures et de +169.15% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ETHAX (ETHAX)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.35M$ 5.35M $ 5.35M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 800,000,008.0 800,000,008.0 800,000,008.0

La capitalisation boursière actuelle de ETHAX est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ETHAX est de 0.00, avec une offre totale de 800000008.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.35M.