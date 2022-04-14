Tokenomics de ETHAX (ETHAX)
ETHAX - A licensed and regulated crypto currency business that is building 'ETHAX Trader' the next generation non-custodial machine learning crypto trading system. We have already built the worlds first zero fee DEX called 'ETHAX Swap' (ETHAX.io) and will be releasing the 'ETHAX Wallet' a secure state of the art multi-blockchain crypto wallet on Android and IOS. The ETHAX Token is the utility token native for our software and can be used to pay the license fees for 'ETHAX Trader' as well as exchanging against other cryptocurrencies such as Bitcoin, USDT, BUSD, BNB and many more across multiple CEX's and DEX's.
Tokenomics de ETHAX (ETHAX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de ETHAX (ETHAX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ETHAX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ETHAX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ETHAX, explorez le prix en direct du token ETHAX !
