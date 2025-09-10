Informations sur le prix de Ethena tsUSDe (TSUSDE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 1.16 Haut 24 h $ 1.27 Sommet historique $ 1.27 Prix le plus bas $ 1.16 Variation du prix (1 h) +0.20% Changement de prix (1J) -0.17% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Ethena tsUSDe (TSUSDE) est de $1.26. Au cours des dernières 24 heures, TSUSDE a évolué entre un minimum de $ 1.16 et un maximum de $ 1.27, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TSUSDE est $ 1.27, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.16.

En termes de performance à court terme, TSUSDE a évolué de +0.20% au cours de la dernière heure, -0.17% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Ethena tsUSDe (TSUSDE)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 24.61M Offre en circulation 0.00 Offre totale 19,602,274.86978

La capitalisation boursière actuelle de Ethena tsUSDe est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TSUSDE est de 0.00, avec une offre totale de 19602274.86978. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 24.61M.