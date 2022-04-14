Tokenomics de EthereumFair (ETHF)
Informations sur EthereumFair (ETHF)
DIS Chain is a PoW public chain based on Ethereum's ETHASH algorithm, representing an innovative integration of MEME culture and AI technology. This initiative, launched by miners and the blockchain community, adheres to the principles of PoW and decentralization, stemming from the ETHF fork that remained on PoW after Ethereum's shift to PoS.
Beyond the traditional PoW mining mechanism, DIS Chain has introduced an innovative staking mining model into its economic framework. This design offers holders the potential for long-term appreciation of their cryptocurrency assets, while also enhancing the overall network’s stability and security.
DIS Chain supports the Ethereum Virtual Machine (EVM) and smart contracts, enabling the deployment of a powerful ecosystem that includes decentralized exchanges (DEX), decentralized finance (DeFi), non-fungible tokens (NFTs), Game Finance (GameFi), Social Finance (SocialFi), and the Metaverse.
This diverse expansion and robust technical support transform DIS Chain into more than just a blockchain platform; it’s a comprehensive and multifaceted WEB3 ecosystem.
Tokenomics et analyse de prix de EthereumFair (ETHF)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de EthereumFair (ETHF), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de EthereumFair (ETHF) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de EthereumFair (ETHF) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ETHF qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ETHF pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.