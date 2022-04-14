Tokenomics de EthereumMax (EMAX)
Informations sur EthereumMax (EMAX)
EthereumMax (EMAX) is a progressive ERC-20 token built on the secure Ethereum network. We launched EMAX with a vision to bridge the gap between the emergence of community-driven tokens and the well-known foundational coins of crypto, creating a unique token that provides lifestyle perks with financial rewards and incentives to its holders with a pathway for practical long-term use in everyday life. This is the essence of the Culture Token.
EMAX launched with a total supply of 2 quadrillion tokens, yet that circulating supply continues to decrease as our tokenomics include a 0% tax on buys, a 9% tax on sells and transfers, 3% of which remains in treasury and 6% is burned every other week. To start on the right foot and to establish EMAX as a long-term project, we had no biased pre-sale event as 100% of the tokens were released on the open market, we locked liquidity to support the project, and founder wallets have been locked and verified as a sign of commitment to deepen trust within the community.
EMAX is a long-term project with a bold vision, strategic roadmap, and united community to accomplish lofty goals few have ever imagined, let alone conquered – and we plan on doing just that.
Tokenomics et analyse de prix de EthereumMax (EMAX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de EthereumMax (EMAX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de EthereumMax (EMAX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de EthereumMax (EMAX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens EMAX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens EMAX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de EMAX, explorez le prix en direct du token EMAX !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.