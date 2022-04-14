Tokenomics de Etherfuse CETES (CETES)
Informations sur Etherfuse CETES (CETES)
Etherfuse CETES Stablebonds are composable, self custody, and backed by a real world CETES.
Cetes stands for Certificates of the Treasury of the Federation. These are financial instruments denominated in Mexican pesos and are issued by the Mexican government, generally as short-term debt. The profit earned by the holder of CETES is equal to the price difference between acquisition and the nominal value upon maturity.
Weekly Rebase: The value of your investment in the CETES Stablebond doesn’t just sit idle; it grows. The APY adjusts automatically weekly based on market conditions, ensuring that your investment keeps pace—effortlessly.
The Mexican CETES Stablebond, introduced by Etherfuse, represents a significant advancement in blockchain-based assets, combining cryptocurrency's high returns with traditional bonds' safety. This financial instrument merges short-term rapid liquidity with the stability of government-backed securities, making it an ideal investment choice. With an innovative update to our platform, investing has never been more straightforward:
Tokenomics et analyse de prix de Etherfuse CETES (CETES)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Etherfuse CETES (CETES), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Etherfuse CETES (CETES) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Etherfuse CETES (CETES) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens CETES qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens CETES pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
