$TUK is a BEP-20 token on the BNB Smart Chain with a maximum supply of 2,000,000,000 (2 billion). The $TUK token is the native token on the blockchain that is the backbone of the eTukTuk ecosystem. The token contract address is 0x84E03e21dA9B32555885a85b7c23e5FC123C25DD. Please do not send any funds to this token contract address, as they cannot be recovered. $TUK can currently only be purchased through the official presale at buy.tuktoken.io
Tokenomics et analyse de prix de eTukTuk (TUK)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de eTukTuk (TUK), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de eTukTuk (TUK) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de eTukTuk (TUK) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens TUK qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens TUK pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de TUK, explorez le prix en direct du token TUK !
Prévision du prix de TUK
Vous voulez savoir dans quelle direction TUK pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de TUK combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.